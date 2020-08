Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Diebstahl aus Kfz/ Heckscheibe an Transporter eingeschlagen

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag (20. August 2020) die Heckscheibe an einem Ford Transit ein, der im Wendehammer der Loo`sche Heide parkte. Aus dem Ford entwendeten die Täter eine hochwertige Bohrmaschine sowie eine Flex. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten in nicht bekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

