Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Sachbeschädigung/ Außenspiegel an acht Fahrzeugen beschädigt

Geldern (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (20. August 2020) zwischen 00.30 Uhr und 02.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter insgesamt acht geparkte Autos zwischen der Pater-Delp-Straße, dem Boeckelter Weg und der Straße An der Insel. An allen Fahrzeugen wurden die zum Gehweg gerichteten Außenspiegel beschädigt. Zwei Fahrzeuge, ein 1-er BMW und ein Opel Corsa, standen hintereinander an der Pater-Delp-Straße geparkt. Weitere zwei Autos (VW Passat und Opel Astra) parkten am Boeckelter Weg. Ein Ford Fiesta, der an der Herzogstraße stand, wurde durch die unbekannten Täter ebenfalls am Außenspiegel beschädigt. Die drei noch verbleibenden und beschädigten Fahrzeuge parkten am Fahrbahnrand der Straße An der Insel. Ein Anwohner des Boeckelter Wegs sah zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr eine Gruppe von 3-4 Jugendlichen, die den Boeckelter Weg entlang liefen. Ein ca. 18 Jahre alter Mann aus der Gruppe wurde von dem Zeugen angesprochen. Der etwa 1,80 m große, dunkelhäutige Mann mit schwarzen, etwas längeren gekräuselten Haaren, antwortete knapp und lief weiter. Zur Tatzeit war der Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie können sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell