Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Medizinischer Notfall führte zu Unfall

Goch (ots)

Zwei Schwerverletzte sowie 4 teilweise stark beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von bis zu 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch, 19.08.2020. Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Goch war gegen 14.45 Uhr mit seinem BMW auf dem Südring aus Richtung Stadtmitte in Richtung Uedem unterwegs, als er am Ende der Rampenbrücke aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit insgesamt drei Fahrzeugen. Im Verlaufe der Unfallaufnahme verdichteten sich Hinweise darauf, dass ein medizinischer Notfall ursächlich gewesen ist und der Fahrer kurz bewusstlos war. Der 62-jährige sowie ein weiterer 33 Jahre alter Autofahrer aus Goch mussten in das Krankenhaus gebracht werden. Der Südring war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab. (SI)

