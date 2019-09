Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung in der Diskothek

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Heinsberg wurde am Sonntag, 22. September, gegen 2.40 Uhr in einer Discothek an der Deichstraße verletzt. Er hielt sich im Gebäude der Diskothek "Atrium" auf, als ihn ein unbekannter Mann nach einem Feuerzeug fragte. Als der Heinsberger angab, kein Feuerzeug zu besitzen, gab der Unbekannte ihm unvermittelt einen Kopfstoß. Dadurch wurde der junge Mann leicht verletzt. Er musste einen Arzt aufsuchen und sich behandeln lassen. Der Täter verließ nach der Tat das Gebäude und wurde von einer ebenfalls unbekannten Person in einem Pkw Smart abgeholt. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, wirkte südländisch, hatte dunkle, nach oben gegelte Haare und war mit einem Jeanshemd sowie einer Hose mit Löchern bekleidet. Wer hat den Vorfall beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet oder kann Angaben zu dem Täter, bzw. dem Fahrzeug machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

