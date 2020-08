Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter zerkratzen Motorhaube eines Pkw

Zell-Mosel (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 01.08.2020, ca. 15:00 Uhr und Montag, 03.08.2020, 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Lindenplatz" am Moselufer in Zell zu einer Sachbeschädigung an einem roten Pkw.

Hierbei wurde die Motorhaube des geparkten Fahrzeugs mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand erheblich beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zell, Tel.: 06542-98670, zu melden.

