Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht geklärt

Emmerich (ots)

Mit mehr als 2 Promille im Blut ist ein zunächst unbekannter Autofahrer aus Emmerich am Donnerstagabend, 20.08.2020, 21.15 Uhr, auf der Seufzerallee mit zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert und hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zeugen hatten den Fahrer nach dem Unfall noch angesprochen, der seinen schwarzen Peugeot jedoch wieder startete und in Richtung Gerhard-Storm-Straße davonfuhr. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt und konnten eine Personenbeschreibung abgeben. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge ein stark unfallbeschädigt geparktes Auto auf der Nierenberger Straße. Die Streife traf dann den Fahrzeughalter, einen 31 Jahre alten Mann aus Emmerich, fußläufig und augenscheinlich mit leichten Verletzungen in der Nähe seines Wohnortes auf der Duisburger Straße an. Dieser gab sich arglos und erklärte den verdutzten Beamten, er dürfe gar kein Auto fahren, da er seinen Führerschein bereits im Juni bei der Polizei in Duisburg abgegeben habe. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde der Schlüssel des Unfallfahrzeugs gefunden. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

