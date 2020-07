Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruch in Kleingartenanlage

Diez (ots)

Am 28.07.2020 wurde der Polizei ein Einbruch in der Kleingartenanlage Auweg in Diez gemeldet. Unbekannte Täter drangen in zwei dortige Gartenlauben ein und beschädigten hierbei die Eingangstüren. Aus den Lauben wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet, die Gesamtschadenshöhe steht hierbei noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

