Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer kollidiert mit stehendem Fahrrad und stürzt - kurzzeitig bewusstlos

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer war kurzzeitig ohne Bewusstsein, nachdem er am Montag, 22.06.2020, in Bad Säckingen gestürzt war. Der 80-jährige kam ins Krankenhaus. Gegen 13:50 Uhr war er auf dem Rheinuferweg mit einem anderen, an der Seite stehenden Fahrrad kollidiert und war deshalb zu Fall gekommen. Sein Pedelec und das andere Fahrrad wurden leicht beschädigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell