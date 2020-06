Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrskontrolle - Anhänger seit fünf Jahren ohne TÜV

Freiburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend, 22.06.2020, auf der B 34 in WT-Waldshut wurde ein Pkw-Anhänger überprüft, bei dem die Hauptuntersuchung seit über fünf Jahren abgelaufen war. Der 50-jährige VW-Fahrer war gegen 22:30 Uhr angehalten worden. Er hatte auf dem offenen Anhänger mehrere Paletten ungesichert befördert. Am Anhänger war der Termin zur nächsten Hauptuntersuchung auf März 2015 festgelegt. Der Fahrer wurde angezeigt. Der entsprechende Tatbestand endet bei einer Überschreitung um mehr als acht Monate.

