Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Istein: Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.20, gegen 17 Uhr, wurde an den Isteiner Schwellen ein Mountainbikes gestohlen. Das mit einem Schloss gesicherte Rad war nun kurze Zeit am Radweg abgestellt worden. Es handelte sich um ein Mountainbike, Marke Scott in den Farben grau-orange. Der Neuwert liegt bei etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht mögliche Zeugen.

