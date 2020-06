Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Radfahrerin -Zeugenaufruf -

Freiburg (ots)

Freiburg, Heinrich-von-Stephan-Straße / Freiaustraße / Auffahrt B31

Heute gegen 19.00 h kam es in der Heinrich-von-Stephan-Straße zu einem folgenschweren Unfall bei dem eine 50-jährige Frau verstorben ist.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog der 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Fahrzeug in Höhe der Freiaustraße nach rechts auf die B31 ab. Hier erfasste er die Radfahrerin welche in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, diese wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und bittet Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

FLZ/Fi

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell