Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Dieb wird wiedererkannt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 21.06.20, meldete sich ein Angestellter eines Restaurants in der Seestraße bei der Polizei, um mitzuteilen, dass er einen gesuchten Dieb wiedererkannt habe. Die Polizei konnte den Gesuchten kurze Zeit später festnehmen. Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass der Mann noch wegen weiterer Delikte polizeilich gesucht wurde. Der telefonisch benachrichtigte Staatsanwalt ordnete an, dass bei dem 34-jährigen Mann mit ausländischen Wurzeln eine Sicherheitsleitung von mehreren Hundert Euro zu erheben sei.

