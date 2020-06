Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach

B31: Wohnanhänger löst sich vom Pkw und kollidiert mit Leitplanke

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.20, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 64-jährige Autofahrerin mit ihrem Wohnanhänger die B31 von Freiburg kommend in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der Ausfahrt Rötenbach/Friedenweiler löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Wohnwagen samt Anhängerkupplung vom Pkw und driftete danach über die Gegenfahrbahn an die dort befindliche Leitplanke. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug auf der ansonsten viel befahrenen Bundesstraße entgegen, so dass es schlussendlich bei einer leicht beschädigten Leitplanke und einem verkratzten Wohnwagen blieb. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 2.500 Euro beziffert. Für die Dauer der Bergung ergaben sich leichte Verkehrsbehinderungen

