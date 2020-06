Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Bauernhof - Vollbrand der Wirtschaftsgebäude auf einem Aussiedlerhof - Wohnhaus bislang nicht betroffen - bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Gemeinde Grafenhausen

Am 23.06.2020 gegen 02:35 Uhr meldete eine Anwohnerin aus einem benachbarten Anwesen, dass auf einem Aussiedlerhof am Ostrand von Grafenhausen ein großer Feuerschein zu sehen wäre.

Wie sich vor Ort zeigte, befindet sich das verzweigte Wirtschafts- und Stallgebäude des landwirtschaftlichen Anwesens derzeit in Vollbrand. Derzeit läuft ein größerer Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr versucht ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern.

Es gibt derzeit keine Hinweise auf verletzte Personen. Die überwiegende Anzahl der Tiere, welche sich im Stallbereich des Hofes befunden haben konnten rechtzeitig aus dem Stall befreit werden. Mit betroffen ist die Fahrzeughalle.

Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Das Schadensausmaß ist bislang unklar. An dem großen Gebäude, der installierten Solaranlage und den Geräten ist mit einem Sachschaden mindestens in Höhe eines hohen sechsstelligen Betrages zu rechnen.

Stand: 03:30 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

