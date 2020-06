Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung im Colombipark - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2020, gegen 21:45 Uhr, kam es im Bereich des Colombiparks in Freiburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Hierbei zog sich einer der Beteiligten eine blutende Wunde am Kopf zu.

Zeugen, die Angaben zu den Beteiligten, die Tatörtlichkeit und den Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0761/12023158 oder rund um die Uhr unter Tel.: 0761/882-2880 zu melden.

