POL-RZ: Einbruch in eine Maschinenhalle

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16. Bis 17. Juni 2020 / Krüzen bei Lauenburg

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2020 kam es zu einem Einbruch in eine Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Hinter den Höfen" in Krüzen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand suchten unbekannte Täter die Maschinenhalle auf dem landwirtschaftlichen Hof auf und öffneten gewaltsam das Schiebetor. Die Diebe nahmen verschiedene Werkzeuge und Geräte an sich und trugen diese vermutlich nach draußen.

Aufgrund der Menge und des Gewichts der erlangten Beute ist es wahrscheinlich, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein könnte.

Der Wert des erlangten Stehlgutes wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Hinter den Höfen" oder der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 80030.

