Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl aus Lagerschuppen

Ratzeburg (ots)

19. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 17. Juni 2020 / Schnakenbek bei Lauenburg

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni 2020 kam es bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Buchhörn" in Schnakenbek zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Lagerschuppen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen suchten die Täter vermutlich den landwirtschaftlichen Betrieb mit einem Fahrzeug auf, da der Tatort abgelegen liegt. Anschließend gingen sie zu Fuß zum Lagerschuppen auf dem Betriebsgelände. Über eine unverschlossene Nebentür verschafften sie sich Zutritt zum Inneren.

Aus dem Innenbereich entwendeten die Diebe Pflanzen- und Insektenschutzmittel sowie diverse landwirtschaftliche und handwerkliche Arbeitsgeräte. Zudem wurden zwei hofeigene Schubkarren vermutlich dazu verwendet, um die Beute zum Fahrzeug transportieren zu können. Die Schubkarren wurden zurückgelassen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Lauenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind zwischen 03:30 Uhr und 04:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Buchhörn" oder der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer 04153 / 30710.

