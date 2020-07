Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Ems (ots)

In der Zeit von Montag, den 27.07.2020 gegen 16:00 Uhr bis Dienstag, den 28.07.2020 gegen 12:00 Uhr kam es in Bad Ems in der Lahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der graue Pkw Seat Ibiza war in Höhe der Hausnummer 25 in einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Fahren aus einer weiteren Parklücke den geparkten Seat Ibiza. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

