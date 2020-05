POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 17.05.2020 MIT BERICHTEN AUS DEM STADT- UND LANDKREIS HEILBRONN

Polizeipräsidium Heilbronn

PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 17.05.2020

Heilbronn: Brand eines Weinberghäuschens Am Samstagabend kam es in Klingenberg im Bereich des Gewann Alter Wittum zu einem Brandausbruch. Gegen 20:00 Uhr geriet ein Weinberghäuschen in Brand und brannte nieder. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Löschfahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter Tel.: 07131 204060 entgegen.

Schwaigern: Traktor überschlagen Am Samstagnachmittag befuhr ein Gespann bestehend aus einem Traktor und einem Bauwagen einen Feldweg zwischen Leintalzoo und dem Sportplatz Schluchtern. In diesem Streckenabschnitt weißt der Feldweg ein entsprechendes Gefälle auf. Das Gespann konnte durch den 18-jährigen Lenker nicht mehr abgebremst werden und geriet außer Kontrolle. Das Ge-spann überschlägt sich und durchbricht einen Zaun und eine Hecke des Leintalzoos. Der Bauwagen kommt letztendlich auf dem Traktor zum Erliegen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Mitfahrer werden hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Zur Bergung musste ein Kranwagen hinzugezogen werden.

