Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200920-767: Motorradahrer nach Sturz schwerverletzt

Wipperfürth (ots)

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus dem Münsterland hat sich bei einem Sturz in Wipperfeld am Samstag (19. September) schwere Verletzungen zugezogen. Um 14:34 Uhr fuhr der 27-Jährige auf der K14 von Boxberg kommend in Fahrtrichtung Wipperfeld. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad und der Schutzplanke entstanden nicht unerheblicher Sachschaden.

Der 27-Jährige war mit anderen Motorradfahrern an diesem Tag unterwegs und befand sich in einer Kolonne von Motorradfahrern. Nach Angaben seiner Bekannten hat er erst vor wenigen Tagen seinen Führerschein gemacht und verfügt über sehr wenig Fahrpraxis.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell