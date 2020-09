Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210920-772: Hochsitz beschädigt

Gummersbach (ots)

Einen 35-jährigen Gummersbacher hat die Polizei am Montagmorgen (21. September) nach einer Sachbeschädigung an einem Hochsitz in Gummersbach-Rebbelroth dingfest gemacht. Der mit einer Säge, einer Machete und einer Schreckschusspistole ausgestattete Mann hatte mehrere Sprossen der zum Hochsitz gehörenden Leiter abgesägt und in seinem mitgeführten Rucksack verstaut. Gegen 06.45 Uhr hatten Zeugen der Polizei Sägegeräusche aus Richtung des in einem Waldgebiet an der Hohensteinstraße gelegenen Hochsitzes gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei machten die Beamten den 35-Jährigen aus, der sich in der Nähe des beschädigten Hochsitzes befand und eine mitgeführte Schreckschusspistole ins Unterholz warf und zudem eine Machete mitführte. Bei der Durchsuchung fanden sich in dem Rucksack des Verdächtigen die abgesägten Leitersprossen. Der Mann gab an, dass er dem Tierwohl zu Liebe dem Förster habe einen Denkzettel verpassen wollen. Die Polizei behielt die Gegenstände ein und erstattete eine Strafanzeige.

