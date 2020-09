Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220920-774: Zeugen nach Unfall auf der L 284 gesucht

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Auf der Landstraße 284 in Wipperfürth-Stüttem ist am Montagnachmittag (21. September, 15.50 Uhr) ein Geländewagen von der Straße abgekommen und gegen einen Telefonmasten geprallt. Der 24-jährige Fahrer gab an, dass er zwischen Stüttem und Graben einem aus Richtung Hartegasse kommenden, weißen PKW-Kombi ausweichen musste, der mit hoher Geschwindigkeit zum Teil auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Der Geländewagen geriet dabei auf den unbefestigten Fahrbahnrand und fuhr eine Böschung hinunter, wo er kurze Zeit später gegen einen Telefonmasten prallte. Der 24-Jährige aus Hückeswagen wurde glücklicherweise nicht verletzt; an dem Wagen entstand aber ein beträchtlicher Schaden. Der weiße PKW Kombi setzte seine Fahrt fort - Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell