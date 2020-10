Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher erbeuten Tresor mit Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schmölderpark am Bäumchesweg haben unbekannte Täter einen Tresor gestohlen. Die Tat muss im Zeitraum zwischen Sonntag, 4. Oktober, 20 Uhr, und Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, begangen worden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften sich die Einbrecher über die Hauseingangstür Zugang zu dem Gebäude verschafft und anschließend die Wohnungseingangstür aufgehebelt haben. Sie verwüsteten die Wohnung und entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befand. Es ist davon auszugehen, dass die Täter auf dem gleichen Weg den Tatort auch wieder verlassen haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

