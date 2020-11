Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schwarzfahrt endet an Grenze

FreiburgFreiburg (ots)

Die Schwarzfahrt eines Fernfahrers hat am Dienstag, 17.11.2020, am Grenzübergang in Bad Säckingen geendet. Gegen 14:45 Uhr war der 48-jährige vom Zoll überprüft worden. Da er keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde die Polizei mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Es stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fernfahrers eingezogen worden war. Der Mann war geständig und er wurde angezeigt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Kaution erhoben.

