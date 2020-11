Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Einbruch in ein Internetcafé - Zeugenaufruf (03.11.2020)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr durch ein zuvor eingeschlagenes Loch im Schaufenster in ein Internetcafé in der Erzbergerstraße eingedrungen. Im Innern durchwühlte er den Kassenbereich und nahm aus Glasvitrinen mehrere Smartphones sowie Handyzubehör, welches er in einen mitgeführten Rucksack packte. Um kurz vor sieben Uhr verließ der Unbekannte das Geschäft in Richtung Nordstadt. Die Höhe des Gesamtsachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: 16-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer helleren Kapuzenjacke mit dunklen, abgesteppten Schulterapplikationen. Er führte einen helleren Rucksack mit sich. In der Tatzeit liefen mehrere Passanten an der Schaufensterscheibe vorbei, die möglicherweise etwas bemerkt haben dürften. Diese und weitere Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

