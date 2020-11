Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Kollision im Begegnungsverkehr (03.11.2020)

AllensbachAllensbach (ots)

Sachschaden von über 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf der B 33. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer kam vermutlich aufgrund Starkregen und der geänderten Verkehrsführung im Bereich der Eisenbahnbrücke in Höhe Reichenau-Waldsiedlung über den provisorischen Mittelstreifen und prallte gegen den entgegenkommenden VW-Golf eines 33-jährigen Mannes. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens der beiden Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste die Bundesstraße mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell