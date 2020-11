Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Hochemmingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fiat-Fahrerin erneut ohne Führerschein unterwegs (03.11.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Erneut hat die Polizei eine 34-jährige Fiat-Fahrerin am Dienstagabend gegen 20 Uhr ohne Führerschein in der Schweizer Straße angetroffen. Bereits am Tag zuvor hatten die Beamten die Frau mit ihrem Punto bei einer Verkehrskontrolle beanstandet. Dort hatte sich herausgestellt, dass sie noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat. Um weitere Fahrten zu verhindern, beschlagnahmte die Polizei den Fahrzeugschlüssel des Fiats. Die Frau gelangt wegen fortgesetztem Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Auch gegen den Halter des Autos ermittelt die Polizei, da er erneut zugelassen hat, dass die 34-jährige seinen Fiat benutzte.

