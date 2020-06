Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Verletzte nach Unfall

Haren (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Landesstraße 48 zwischen Haren und Wesuwe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt drei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Gegen 15.20 Uhr war ein 48-jähriger Meppener mit seinem Nissan in Richtung Wesuwe unterwegs. Beim Überholen eines anderen Fahrzeuges übersah er offenbar zwei entgegenkommende Motorräder. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die beiden Motorradfahrer stürzten und sich schwere Verletzungen zuzogen. Der Nissan kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

