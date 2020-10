Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Unfall

Lippstadt (ots)

Gegen 16:35 Uhr ist es am Montagnachmittag auf dem Lambertweg zu einem Unfall gekommen. Ein 76-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Liesborn unterwegs. In Höhe des Jagdwegs fuhr plötzlich ein 13-jähriges Mädchen, ohne auf den Verkehr zu achten, mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Der Autofahrer bremste sofort, konnte aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde leicht verletzt. (wo)

