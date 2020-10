Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erstmeldung

Wickede (ots)

Wickede - Schwer verletzt durch Polenböller

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einer Explosion in einem Wohnhaus in Wickede Echthausen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 29 - jährige Hausbewohner in seiner Wohnung mit Polenböllern hantiert. Dabei explodierte mindestens ein Böller in seiner Hand. Der 29 - jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Seine 26 - jährige Lebensgefährtin wurde bei der Explosion ebenfalls verletzt. In der Wohnung entstand durch den sich daraus ergebenden Brand erheblicher Sachschaden. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann ebenfalls leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen. (Ise)

