Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Glück im Unglück

Werl (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntag (11. Oktober), um kurz vor 17 Uhr, ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Hamm. Er befuhr zuvor den "Iwering" in Richtung B63, als er plötzlich die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad verlor und stürzte. Er rutschte hierbei mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Werl erkannte die Situation sofort und konnte seinen Wagen noch stoppen, bevor der 66-Jährige mit seinem Gefährt davor stieß. Durch den Unfall liefen bei dem Motorrad Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr zuerst noch beseitigt werden mussten. Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Straße für mehrere Stunden gesperrt. Nach einer Erstversorgung wurde der leicht verletzte Biker mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 1.000 Euro ein. (reh)

