Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt - Schaden über 10.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am vergangenen Donnerstag (09.07.2020) eine in der Pestalozzistraße im Stadtteil St. Ilgen, gegenüber der dortigen Schule, aufgebaute Geschwindigkeitsmessanlage. Die Anlage wurde um 10.20 aufgebaut, gegen 13.45 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Betreiberfirma das Objektiv auf dem Boden. Ein Unbekannter hatte das Objektiv der Anlage heruntergerissen bzw. -geschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen zu melden.

