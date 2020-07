Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Nach Kollision zweier Radfahrer - eine Frau verletzt

Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Kolbenzeil" im Bereich der dortigen Sparkasse. Eine 47-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad aus der Sackgasse neben der Sparkasse gefahren kam, kollidierte mit einem männlichen Radfahrer, der auf der Straße "Kolbenzeil" in Richtung Konstanzer Straße unterwegs war. Die Frau stürzte und zog sich mehrere Prellungen und Hämatome zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Wie sich jedoch im Rahmen der Unfallermittlungen zeigte, hatte der männliche Radfahrer der Frau die falschen Personalien hinterlassen.

Die Verkehrspolizei Heidelberg sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie die Ersthelfer an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei ist unter der Rufnummer 0621/174-4111 erreichbar.

