Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Altstadt: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Altstadt (ots)

Eingebrochen wurde in einer Wohnung in der Kettengasse der Heidelberger Altstadt zwischen Montagabend, 19:45 Uhr und Dienstag, 01:26 Uhr. Nach erstem Überblick wurde nichts aus der Wohnung entwendet, es ist nicht auszuschließen, dass der in der Wohnung verbliebene Hund die Täter in die Flucht geschlagen hat.

Personen die Verdächtiges wahrgenommen haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-991700.

