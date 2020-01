Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Versuchter Betrug - Seniorin entlarvt falschen Polizeibeamten am Telefon

Trossingen (ots)

Ein Betrüger hat am Mittwoch versucht eine 78-Jährige um ihre Wertsachen zu bringen, indem er sich als Polizeibeamter ausgab. Die Seniorin wurde gegen 14 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kommissar der Polizei Trossingen ausgab und ihr mitteilte, bei einem Einbruch in der Nähe sei eine Tasche zurückgelassen worden, in der man ihre Anschrift gefunden habe.

Die Frau erkannte den Betrugsversuch jedoch sofort, konfrontierte den Anrufer damit und erkundigte sich in der Folge nach dessen richtigem Namen. Daraufhin legte der Mann auf. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Betrug und warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter". Weitere Informationen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07461 941-132

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell