Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch im Stadtteil Neckarstadt Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs durch. Hierzu wurde in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 14.30 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet und der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen kontrolliert. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung der Drogenkriminalität, der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sowie der Kontrolle des Schwerlastverkehrs.

Mit über 40 Einsatzkräften wurden insgesamt 143 Fahrzeuge und 197 Personen überprüft.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt.

- 3 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss - 3 x Drogenbesitz - 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 1 x Ermächtigen hierzu - 6 Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung - 59 Verstöße gegen die StVO und die StVZO, davon 42 x Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt - drei gefahrgutrechtliche Verstöße - 13 Fahrzeugen musste wegen mangelnder Ladungssicherung, fehlender Kindersicherung und erheblicher technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. - Darüber hinaus waren fünf Personen zur Fahndung ausgeschrieben und eine Person hielt sich illegal im Bundesgebiet auf.

Die Kontrollen, die einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, haben sich in der Vergangenheit bewährt und werden auch künftig fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell