Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche treiben gefährlichen Unfug - Beim Einschreiten Drogen gefunden

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als eine Polizeistreife am frühen Dienstagmorgen in Angelbachtal wegen eines gefährlichen Scherzes gegen mehrere Jugendliche einschritten, fanden sie bei einem Beteiligten eine kleinere Menge Drogen. Ein Zeuge verständigte kurz nach Mitternacht die Polizei, da mehrere Jugendliche am Eingang des Schlossparks in der Schlossstraße Absperrungen der dortigen Baustelle auf die Fahrbahn stellten, um den Fahrzeugverkehr zu behindern. Eine Polizeistreife konnte die drei jungen Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren beim Einsteigen in ein Fahrzeug feststellen und kontrollieren. Bei der eingehenden Durchsuchung der drei Personen und das Fahrzeugs wurden bei einem 19-Jährigen rund 6 Gramm Marihuana und 8 Gramm Marihuana-Tabak-Gemisch gefunden. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Der Fahrer des Fahrzeugs zeigte Anzeichen für Drogenkonsum, ein Drogenvortest verlief ohne Befund.

Alle Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

