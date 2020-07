Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Unbekannte brechen mehrere Autos auf - Zeugen gesucht

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Am Montag wurden der Polizei insgesamt sieben Autoaufbrüche in Ziegelhausen gemeldet, die sie am zurückliegenden Wochenende ereigneten. Unbekannte Täter waren von Samstag bis Montag im Stadtteil Ziegelhausen in sieben Autos verschiedener Marken eingedrungen und hatten daraus Wertsachen, insbesondere Geldbörsen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

