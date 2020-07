Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Montagmittag, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr in der Schwetzinger Straße einen Unfall. In Höhe des Anwesens Nr. 3 beschädigte der Unbekannte einen ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden von ca. 2500EUR zu kümmern.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202-2880, entgegen.

