FW-BN: Feuerwehr löscht brennenden Reisebus auf der BAB 565

Bonn BAB 565; 22. September 2020; 11:56 Uhr. Die Feuerwehren aus Meckenheim und Bonn waren heute Mittag gemeinsam auf der BAB 565 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Meckenheim im Einsatz. In Höhe der Anschlussstelle Meckenheim-Nord brannte ein Reisebus. Der Reisebus war mit neun Personen besetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Insassen den Bus bereits verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und löschte den brennenden Bus mit zwei Strahlrohren sowie zwei Trupps unter Atemschutz. Die Löschwasserversorgung auf der Autobahn wurde durch mehrere Tanklöschfahrzeuge und ein Wechselladerfahrzeug mit großem Wassertank sichergestellt. Einer der neun Reisebusinsassen wurde durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Während der Löscharbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kreuz Meckenheim voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Meckenheim, die Löscheinheit der Feuerwache 1 aus Bonn, drei Fahrzeuge der Bonner Feuerwachen 2 und 3, die Löscheinheiten Bonn-Duisdorf und Bonn-Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen aus dem Rhein-Sieg Kreis, ein Rettungswagen und der Notarzt aus Bonn sowie der Einsatzführungsdienst.

