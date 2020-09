Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten - Ohne Führerschein, aber mit Handy am Steuer

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Mittwoch, den 02.09.2020 um 14:30 Uhr, hielt eine Streife der Breisacher Polizei einen Pkw-Fahrer an, da dieser während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Im Rahmen der Kontrolle gab der 44-Jährige den Beamten gegenüber falsche Personalien an, was bei der anschließenden Überprüfung jedoch nicht unerkannt blieb. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gelangt nun zur Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Handyverstoßes sowie falscher Namensangabe.

