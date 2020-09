Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Motorrad

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Donnerstag, den 03.09.2020 um 21:25 Uhr, fuhren zwei Polizeibeamte im Rahmen der Streife zufällig zu einem Verkehrsunfall in Umkirch hinzu. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Hauptstraße kommend nach links in die Hugstetter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Motorrad und erfasste dieses. Durch die Kollision stürzte der 59-jährige Motorradfahrer und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Verursacherin Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Die Frau wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

