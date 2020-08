Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Geschwindigkeitsüberwachung am Wochenende - Spitzenreiter mit 182 km/h unterwegs

Holzminden (ots)

Am Wochenende führte die Polizei Holzminden Geschwindigkeitsüberwachungen auf der B 64 in Höhe der Tannengrundbrücke durch. Bei den erlaubten 100 km/h waren insgesamt 29 Kraftfahrer zu schnell unterwegs. Sechs von ihnen erwartet ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter war ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Northeim. Er war abzüglich der Toleranzwerte mit vorwerfbaren 182 km/h unterwegs. Auf ihn kommt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

