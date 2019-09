Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP) Biberach/Bad Schussenried/Gruibingen/Göppingen - Berauschte Autofahrer gestoppt

Fünf Autofahrer durften nach Kontrollen am Montag und Dienstag nicht mehr weiter fahren.

Ulm (ots)

(BC) Am Montag stoppte die Polizei in Biberach kurz nach 21 Uhr einen Seat Fahrer. Der 49-Jährige war in der Hans-Liebherr-Straße unterwegs. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er hatte zu viel Alkohol getrunken. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist er auch los. Wenige Stunden später, gegen 0.45 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Riedlinger Straße einen 37-Jährigen. Bei dem Fahrer des Ford bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Nach einem positiven Test musste er eine Blutprobe abgeben. In Bad Schussenried fuhr am Montag gegen 12 Uhr ein Opel. Der 20-Jährige musste sein Auto nach einem positiven Drogentest stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

(GP) Eine Polizeistreife sah am Montag gegen 17.30 Uhr einen Mercedes in der Hauptstraße von Gruibingen fahren. Die Polizisten wollten den Fahrer kontrollieren. Der fuhr jedoch weiter. Wenige Augenblicke später hielt der 46-Jährige an und sprang aus dem Auto. Die Beamten konnten den Fahrer einholen. Er roch nach Alkohol. Der Mercedes-Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. In Göppingen sahen Polizisten am Dienstag einen Toyota. Der stand kurz vor 2 Uhr auf einem Parkplatz in der Jebenhäuser Straße. Der Motor lief und die Scheinwerfer waren eingeschaltet. Am Steuer saß eine 20-Jährige. Bei ihr bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie durfte nicht mehr weiter fahren und musste ihr Auto stehen lassen.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

