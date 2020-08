Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Du suchst einen Job der mehr bietet? - "Abend der Bewerber" beim Polizeikommissariat Holzminden

Holzminden (ots)

Vorbehaltlich der aktuellen Corona-Entwicklung öffnet das Polizeikommissariat Holzminden ein weiteres Mal seine Türen für alle Interessierten, um ihnen einen ersten Einblick in den Beruf des Polizeibeamten zu ermöglichen.

Am Mittwoch, dem 16. September 2020, beginnt um 18 Uhr der Infoabend, zu dem alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber im Alter von fünfzehn bis dreißig Jahren herzlich willkommen sind.

"Der Polizei Holzminden liegt die Nachwuchswerbung im regionalen Bereich sehr am Herzen, sind wir doch besonders an Bewerbern und Bewerberinnen interessiert, die hier ihre Wurzeln haben und früher oder später bei uns vor Ort als Polizeibeamte ihre Arbeit verrichten wollen. Daher sind wir nicht nur auf Nachwuchsmessen, wie der HolBit u.ä. präsent, sondern bieten mit dem Abend der Bewerber auch die Möglichkeit als IHRE örtliche Polizei auf Fragen rund um das Thema Bewerbung und Ausbildung Rede und Antwort zu stehen", so Burkhard Schramm, Leiter des Polizeikommissariats Holzminden.

Das Team Nachwuchsgewinnung des Polizeikommissariats Holzminden wird an dem Abend, unterstützt durch einen aktuell beim PK Holzminden durchlaufenden FOS-Praktikanten, nicht nur Informationen zum Auswahlverfahren und das dreijährige Studium geben, sondern auch die weiteren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei aufzeigen.

Grundsätzlich gilt: Einstellungsvoraussetzung für ein duales Studium bei der Polizei des Landes Niedersachsen ist die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung.

Bewerben können sich aber auch Realschüler und Realschülerinnen, die nach bestandenem Einstellungsverfahren ihre Fachhochschulreife an einer Fachoberschule (FOS) für Wirtschaft und Verwaltung bzw. Verwaltung und Rechtspflege nachholen. So kann der schulische Teil zum Erwerb der Fachhochschulreife seit letztem Jahr jetzt auch an der BBS in Holzminden absolviert werden. Dort gibt es den neu eingeführten Fachrichtungszweig "Verwaltung und Rechtspflege". Den einjährigen praktischen Teil können die Bewerber dann wie gewohnt bei der Polizei Holzminden, wozu auch die Polizeistationen Stadtoldendorf und Bodenwerder gehören, absolvieren. "Damit bieten wir unserem Nachwuchs nun die Möglichkeit sich ohne lange Anfahrtswege hier vor Ort für das weitere Studium zum Polizeibeamten zu qualifizieren".

Die niedersächsische Polizei hat darüber hinaus ein besonders hohes Interesse daran, mehr Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen. Insofern ist die deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr zwingende Einstellungsvoraussetzung, sondern auch Angehörige eines EU-Mitgliedstaates oder eines Staates aus dem europäischen Wirtschaftsraum können sich bewerben.

Wichtig: Auf Grund der aktuellen Corona-Situation ist eine Anmeldung beim PK Holzminden, Stichwort "Abend der Bewerber", per E-Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de oder unter 05531 9580 zwingend erforderlich. Auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Maskenpflicht, wird hingewiesen. Anmeldeschluss ist Sonntag, 13. September 2020

