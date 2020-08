Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei sucht Eigentümer von Mountainbikes

Holzminden (ots)

Am Samstag konnte die Polizei in Holzminden zwei ungesicherte Mountainbikes zur Eigentumssicherung in amtliche Verwahrung nehmen. Die rechtmäßigen Eigentümer der Räder sind derzeit nicht bekannt. Ein Rad wurde am Amtgericht aufgefunden, das zweite Rad an einen Zaun in der Straße Uhlenflucht zurückgelassen. Es handelt sich um ein schwarz-silbernes MTB der Marke MC Kenzie, Typ: Hill 700, 21-Gang (Fundort Uhlenflucht), sowie um ein schwarz-weißes MTB der Marke Winora, 21-Gang, mit auffälligen grauen Satteltaschen der Marke Jack Wolfskin (Fundort Amtsgericht). Aktuell liegen der Polizei keine Diebstahlsanzeigen vor.

Es kommt immer wieder vor, dass die Polizei sichergestellte Fahrräder nicht an die rechtmäßigen Eigentümer aushändigen kann, da eine Zuordnung aufgrund der fehlenden Strafanzeige oder aber unzureichender Fahrradbeschreibungen nicht möglich ist bzw. erschwert wird. Fahrradbesitzer haben daher u.a. die Möglichkeit mittels der kostenlosen Smartphone-App "Fahrradpass" die wesentlichen Daten inkl. Bildaufnahmen eines oder mehrerer Fahrräder abzuspeichern. Sie haben diese somit jederzeit griffbereit und könnten sie bei Bedarf ausdrucken oder aber per Email versenden. Den digitalen "Fahrradpass" gibt es für Android und Apple in den jeweiligen App-Stores.

Die Eigentümer der aktuell sichergestellten Mountainbikes werden gebeten sich bei der Polizei in Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Holzminden

PHK'in Julia Scheidemann

Telefon: 05531/958-0

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

