Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei sucht Geschädigte zu einer Verkehrsgefährdung

Holzminden (ots)

Am Freitag, 14.08.2020, gegen 10.50 Uhr, ereignete sich in der Fürstenberger Straße, kurz nach der Abzweigung Sylbecker Berg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jährige Mann mit seinem grauen VW Golf von der Fahrbahn nach links abkam und dort gegen ein Verkehrszeichen stieß. Nach ersten Ermittlungen ist der Fahrzeugführer über den Lüchtringer Weg Richtung Fürstenberger Straße gefahren. Dort ist er schon in den Gegenverkehr geraten, sodass mindestens drei weitere, bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer, ausweichen mussten. Zu einem Zusammenstoß ist es glücklicherweise nicht gekommen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer wurde vorsorglich in das Krankenhaus Holzminden gebracht. Die Polizei sucht nun weitere Personen, die ebenfalls durch den VW Golf gefährdet wurden und/oder weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05531-958-0 mit der Polizei in Holzminden in Verbindung zu setzen.

