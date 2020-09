Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten - Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch/Donnerstag, 02./03.09.2020, zwischen 19.00 Uhr und 16.30 Uhr, wurde ein in Hinterzarten, in der Sickinger Straße, nahe der dortigen Wendeplatte geparkter Pkw der Marke Kia, Farbe weiß, beschädigt. Durch bisher unbekannte Person wurde das Fahrzeug mit einer hellen, pulvrigen Substanz beschmiert. Aufgrund der nächtlichen Luftfeuchte härtete die Substanz derart aus, dass nach vorläufiger Schätzung durch den nun sehr hohen erforderlichen Aufwand zur Entfernung der Substanz, ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, oder den Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0.

