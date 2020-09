Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 12.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Schopfheimer- und Teichstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte von der Teichstraße in die Schopfheimer Straße einfahren und übersah einen Motorradfahrer auf der Vorfahrtsstraße. Bei dem Zusammenstoß wurde der 43-jährige Motorradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 3500 Euro.

