POL-FR: Weil am Rhein: Opferstöcke in Kirche entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der katholischen Kirche in der Riedlistraße in Weil am Rhein wurden bereits am Mittwoch, 02.09.2020, zwischen 9 und 19 Uhr, zwei Opferstöcke gewaltsam aus der Wand gerissen und entwendet. Eine stählerne Münzkassette bei den Kerzen wurde ebenfalls versucht aufzuhebeln. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro, der Diebstahlsschaden kann nicht genauer beziffert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

